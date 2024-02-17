Инспектора ГИБДД из Екатеринбурга нашли мертвым

Майора из Екатеринбурга нашли застреленным в городе Сысерть. Рядом с телом сотрудника ГИБДД нашли оружие. Об этом пишет Е1.
Трагедию прокомментировали в полиции и региональном следственном комитете.
— Следственным отделом по городу Сысерть следственным управлением СКР Свердловской области проводится проверка. Тело направлено на экспертизу, проводятся опросы и иные мероприятия, — рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе СКР по Свердловской области.
В пресс-службе МВД по Свердловской области уточнили, что нет сведений о том, что смерть полицейского наступила от противоправных действий.
— Все обстоятельства выявляются полицейскими и сотрудниками следственного комитета. Сведений о том, что смерть инспектора ГИБДД наступила в результате противоправных действий посторонних лиц, не имеется, — рассказал «КП-Екатеринбург» глава пресс-службы МВД РФ по Свердловской области полковник Валерий Горелых.