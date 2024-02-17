ВСУ хаотично бегут из Авдеевки, заявили в ДНР

В ночь на субботу Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.