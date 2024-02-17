ВСУ хаотично бегут из Авдеевки, заявили в ДНР

«Да, действительно, Авдеевку покидают части ВСУ, мы замечаем, что они выходят, выходят разрозненными. То есть это не то, что (главком ВСУ Александр — ред.) Сырский написал, что будем выходить — ничего подобного. То, что происходит сейчас, — это бегство», — сказал Гагин.
В ночь на субботу Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.
«Каждый сейчас спасает сам себя. Очень много брошенных раненых, они бросают раненых, наши бойцы им оказывают медицинскую помощь. Есть подразделения, одиночные бойцы, техника — да, действительно, они выходят. Там куча забытых подразделений — маленьких и больших, которые сопротивляются, кто сдается», — рассказал он.
Гагин подчеркнул, что пока преждевременно говорить о переходе Авдеевки под российский контроль, поскольку необходимо дождаться официального сообщения Минобороны РФ.
«Противник выходит, потому что они боятся остаться в котле, погибнуть. Есть очаговое сопротивление, есть сопротивление небольших подразделений и небольших разрозненных групп, которые не имеют между собой связи чаще всего», — сказал Гагин.
Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. Сейчас за город идут бои.
В среду представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой признал, что в ВСУ готовятся к тому, что скоро утратят основную линию снабжения своих войск под Авдеевкой, ситуацию в которой командование украинских войск ранее признало «чрезвычайно сложной». А в конце января глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* признал продвижение войск РФ, в том числе под Авдеевкой.
* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.