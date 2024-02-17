Часть Кокшетау осталась без воды из-за аварии

Отметим в январе крупная коммунальная авария произошла в Уральске — из-за лопнувшего водопровода две улицы залило водой. По словам горожан, это была первая столь крупная авария на их памяти. В городском водоканале сообщили, сети в Уральске изношены на 60%. До этого коммунальная авария случилась еще в одном городе — в Петропавловске прорвало теплотрассу, из-за чего улицы залило кипятком, а десятки домов остались без тепла. В ТОО «Петропавловские тепловые сети» сообщили, что причиной аварии стал сильный износ сетей.