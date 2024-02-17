Подросток умер в больнице после ДТП в Севастополе — возбуждено дело

ДТП произошло в ночь на 11 февраля, 39-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz сбил двоих подростков на мотоцикле. Сообщалось, что оба пострадавших были доставлены в больницу.
«В результате ДТП 15-летний пассажир мотоцикла Suzuki скончался в реанимационном отделении, не приходя в сознание», — констатируют правоохранители.
По их данным, несовершеннолетний водитель мотоцикла не имел прав и перевозил пассажира без мотошлема, за что привлечен к административной ответственности. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.