Подросток умер в больнице после ДТП в Севастополе — возбуждено дело

По их данным, несовершеннолетний водитель мотоцикла не имел прав и перевозил пассажира без мотошлема, за что привлечен к административной ответственности. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.