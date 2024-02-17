Пожар на барахолке Алматы: площадь пожара составила более 2 тысяч кв.м

По прибытии первых пожарных расчетов в 10:40 через одну минуту установлено горение открытым пламенем склада на общей площади 2 тыс. 300 кв.м. Создалась угроза перехода огня на близстоящий гостиничный комплекс.
На месте происшествия был развернут оперативный штаб, создано 4 боевых участка тушения пожара, на тушение склада и защиту объектов, а также дополнительно введен ствол «ТАВ» с температурно-активированной водой для снижения концентрации дыма от многоцелевого пожарного автомобиля.
«Препятствия пожарным создавали припаркованная частная автотехника, вместе с тем, прибывшие службы взаимодействия обесточили объект». ДЧС Алматы.
Пожарные работали с соблюдением техники безопасности, на месте пожара взрывались аэрозольные газовые баллончики, лакокрасочные изделия, создалась угроза обрушения конструкций.
С объекта было эвакуировано 7 газовых баллонов: 5 газовых баллонов — по 50 литров, 2 газовых баллона — по 25 литров.
«Принятыми оперативными мерами не допущено распространение огня на гостиницу с кафе и автомойкой, соседние склады с товарно-материальными ценностями предпринимателей, 5 автомобилей, а также трансформаторную подстанцию», — сообщил ДЧС.
На месте пожара было задействовано более 120 чел. личного состава, 32 единиц техники ДЧС, а также силы и средства «Алматы су».
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, на месте происшествия работают дознаватели.
С огнем боролись более четырех часов — с 10:40 утра. Изначально загорелась кровля склада. На тушение и защиту рядом расположенного административного здания были введены пожарные стволы. В 12:28 пожарные сумели локализовать пожар, в 14:58 огонь ликвидирован.
Тем временем дым от пожара распространялся по городу, облако дыма было видно из разных частей города.