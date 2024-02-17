Пожар на барахолке Алматы: площадь пожара составила более 2 тысяч кв.м

На месте происшествия был развернут оперативный штаб, создано 4 боевых участка тушения пожара, на тушение склада и защиту объектов, а также дополнительно введен ствол «ТАВ» с температурно-активированной водой для снижения концентрации дыма от многоцелевого пожарного автомобиля.