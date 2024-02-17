В МЧС объяснили появление чёрного столба дыма в микрорайоне Висим в Перми

Появление большого чёрного столба дыма в микрорайоне Висим в Перми 17 февраля объяснили в МЧС по Пермскому краю сайту perm.aif.ru.
Сообщение о том, что в микрорайоне произошёл большой пожар, появилось в телеграм-канале ЧП Пермь | новости. Очевидцы опубликовали видео поднимающегося в небе над Висимом большого столба дыма.
В МЧС по Пермскому краю сайту perm.aif.ru рассказали, что в микрорайоне горит частный жилой дом на улице Красногвардейской. На месте работают 35 огнеборцев.
«В данный момент происходит тушение пожара, погибших и травмированных на пожаре нет. Информация оперативная, подлежит уточнению», — рассказали perm.aif.ru в МЧС по Пермскому краю.