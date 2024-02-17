Российские военные улучшили позиции на Донецком направлении

«На донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 24-й и 42-й механизированных, 5-й штурмовой, 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Богдановка, Клещеевка, Курдюмовка и Невельское Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.
Кроме того, по данным ведомства, отражены четыре атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Георгиевка, Ленинское и Новгородское ДНР.
«Противник потерял до 360 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, а также боевую машину РСЗО “Град”, — сообщили в Минобороны.