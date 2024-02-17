«На Херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Золотая балка и Змиевка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 40 украинских военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ.