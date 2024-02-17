Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки до 40 украинских военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ.