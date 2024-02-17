Российская ПВО за сутки сбила три ракеты С-200 и около 50 украинских дронов

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, три противорадиолокационные ракеты HARM, три управляемые авиационные бомбы JDAM, а также три переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты “С-200”», — говорится в сообщении.