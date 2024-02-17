Российская ПВО за сутки сбила три ракеты С-200 и около 50 украинских дронов

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, три противорадиолокационные ракеты HARM, три управляемые авиационные бомбы JDAM, а также три переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты “С-200”», — говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российская ПВО сбила 47 украинских дронов в ЛНР, ДНР и Запорожской области.
Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили авиационную технику противника на аэродромах, склады авиационных средств поражения, пункты временной дислокации иностранных наемников и сил специальных операций ВСУ, а также живая сила и военная техника в 110 районах.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 571 украинский военный самолет, 266 вертолетов, 12618 беспилотных летательных аппаратов, 469 зенитных ракетных комплексов, 15076 танков и других боевых бронированных машин, 1222 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8074 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 18782 единицы специальной военной автомобильной техники.