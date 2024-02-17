«От удара Geely отбросило на попутный Volkswagen». Три легковушки и трактор столкнулись под Брестом

33-летний водитель Geely на 15-м километре автодороге М1/Е30 «Брест-Минск-граница РФ», под Брестом, совершил столкновение с трактором, который грузил деревья. От удара Geely отбросило на Volkswagen, который двигался в попутном направлении. А вот Volkswagen уже ударил автомобиль Peugeot, который двигался позади него.