«От удара Geely отбросило на попутный Volkswagen». Три легковушки и трактор столкнулись под Брестом

Три легковушки и трактор столкнулись под Брестом утром 17 февраля, один из водителей травмирован, сообщает телеграм-канал «Крепость».
33-летний водитель Geely на 15-м километре автодороге М1/Е30 «Брест-Минск-граница РФ», под Брестом, совершил столкновение с трактором, который грузил деревья. От удара Geely отбросило на Volkswagen, который двигался в попутном направлении. А вот Volkswagen уже ударил автомобиль Peugeot, который двигался позади него.
В результате ДТП водителя Geely доставили в больницу для оценки состояния его здоровья. Из-за ДТП было затруднено движение на этом участке дороги, потому что часть полос движения было перекрыто подбитыми машинами.