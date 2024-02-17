Более 120 иностранцев оказались в беде на трассах Казахстана

АСТАНА, 17 фев — Sputnik. 124 пассажира автобусов застряли на трассе в мороз в Акмолинской области.
15 февраля на территории Жаксынского района совместными усилиями сотрудников полиции, департамента по ЧС и акимата из снежного плена были спасены 124 иностранных пассажира автобусов.
Два автобуса встали недалеко от поселка Жаксы. В первом случае — в 30-градусный мороз замерзло топливо, во втором — сломался стартер, сообщает сайт МВД Polisia.kz.
124 иностранных граждан доставили в пункты обогрева.
В том числе среди них были 15 граждан Узбекистана и 109 — Таджикистана (в том числе 9 женщин и 15 детей).
Они не пострадали, люди были обеспечены горячим питанием и ночлегом.
Сейчас неисправности в автобусах устранены, пассажиры продолжили свой путь.