Жителю Глуска за хищение боеприпасов грозит до 12 лет лишения свободы

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жителю Глуска за хищение боеприпасов грозит до двенадцати лет лишения свободы. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Государственного комитета судебных экспертиз.



В конце ноября 71-летний потерпевший около половины десятого вечера обнаружил пропажу своего автомобиля ВАЗ 2106, припаркованного возле жилого дома, и обратился в милицию. В течение получаса примерно в двух кварталах от этого места сотрудники милиции обнаружили автомобиль и задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, в том числе угон.



Как установлено в ходе следствия, в тот день мужчина вернулся с заработков из другой страны и «хорошенько отметил это дело». «Вечером его внимание привлекли Жигули, и в пьяном рассудке родилась мысль похитить чужое транспортное средство и продать по запчастям. На руку злоумышленнику сыграло то, что одна из дверей авто оказалась незапертой, а завести двигатель путем замыкания проводов не составило труда. Однако вскоре во время движения загорелся аккумулятор, и фигурант бросил авто, предварительно забрав имущество потерпевшего — сумку с документами, восемь патронов, патронташ и самодельный охотничий нож (владелец авто оказался охотником). Уже через считаные минуты мужчину задержали сотрудники милиции возле похищенного автомобиля. В ходе личного обыска у горожанина изъяли охотничий нож и четыре патрона, принадлежащие потерпевшему. Остальные четыре патрона и патронташ обнаружили в доме его друга», — рассказала официальный представитель управления ГКСЭ по Могилевской области Ирина Рачковская.



В результате осмотра автомобиля специалистом Государственного комитета судебных экспертиз на коврике в салоне авто изъят след обуви. Судебной трасологической экспертизой установлено совпадение указанного следа с подошвой ботинок 35-летнего фигуранта по общим признакам. Также в управлении ГКСЭ по Могилевской области исследованы похищенные патроны. Судебный эксперт пришел к выводу, что семь из восьми патронов для гладкоствольных охотничьих ружей 12-го калибра пригодны для стрельбы и являются боеприпасами.



Теперь фигуранту предстоит отвечать перед судом не только за кражу автомобиля и имущества потерпевшего, но и за хищение боеприпасов, а этой статьей предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.