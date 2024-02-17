МЧС предупреждает о рисках пожара при обогреве автомобиля

В морозные дни возрастают случаи горения автомобилей, связанные с попыткой отогрева замерзших автомобилей с применением открытого огня. А это категорически запрещено.
В автомобиле имеется много горючих материалов, которые могут загореться при благоприятных для огня условиях. Потому необходимо строгое соблюдение правил пожарной безопасности.
С начала года в стране уже зарегистрировано 164 пожара на автотранспорте.
Основными причинами автопожаров являются неисправности электрической и топливной системы. Со временем изоляция проводов может потрескаться, а утечки топлива и масла усиливают риски возникновения пожара.
Также нужно учитывать, что эксплуатация транспорта на протяжении длительного времени с неисправностями механизмов и использование различного дополнительного электрооборудования нередко приводят к перегреву, а затем и к короткому замыканию электросистемы.
Поэтому необходимо своевременно проходить техническое обслуживание автомобиля.
Всегда имейте в машине исправный огнетушитель.