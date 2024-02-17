В Светлогорске задержали пьяного маршрутчика: почти 2 промилле

«Водителя пригласили в служебный автомобиль для разбирательства. В ходе проверки документов инспектор ДПС почувствовал исходящий от мужчины характерный запах алкоголя. Тот признался, что употреблял спиртное накануне. Медицинское освидетельствование показало почти 2 промилле», — рассказали в МВД.
В отношении 44-летнего водителя составлены административные протоколы. Он будет лишен водительских прав на 5 лет и заплатит штраф в 200 базовых величин (8 тысяч рублей).
Считается, что 2 промилле — это предельное значение между средней и средне-тяжелой степенью опьянения.