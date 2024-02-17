Попрошайничавший в новостройках мужчина в красной куртке арестован в Минске

Вместе с тем, отмечает издание, по мере появления мужчины в тех самых новостройках, где люди еще не обжились и не особо знают соседей в лицо, описания мужчины появились и в родительских чатах школ. Но контекст уже был другой, устрашающий: «Будто незнакомец пристает к детям, преследует их и якобы пытался кого-то затащить в лифт». Далее рекомендовалось провести беседы с детьми.