Попрошайничавший в новостройках мужчина в красной куртке арестован в Минске

Попрошайничавший в минских новостройках мужчина в красной куртке отбывает арест, сообщает sb.by.
О мужчине писал ряд СМИ, сообщалось, что он просит деньги и еду в новостройках Лошицы, а также в районе «Минск Мир». Что произошло дальше, выяснили в sb.by:
«Гражданин уже несколько дней как задержан за свои похождения и отбывает административный арест. 50 летний минчанин признал, что действительно шлялся по многоквартирным домам и пытался выпрашивать еду».
Также добавлено, что в стадии решения находится «вопрос о проведении в отношении странного мужика психиатрической экспертизы».
Вместе с тем, отмечает издание, по мере появления мужчины в тех самых новостройках, где люди еще не обжились и не особо знают соседей в лицо, описания мужчины появились и в родительских чатах школ. Но контекст уже был другой, устрашающий: «Будто незнакомец пристает к детям, преследует их и якобы пытался кого-то затащить в лифт». Далее рекомендовалось провести беседы с детьми.
При этом, замечают в sb.by, ситуацию в милиции никто из участников данных онлайн-сообществ не прояснял, зато градус накала нервов как друг другу, так и педработникам был изрядно повышен. А ситуация, пишет издание, такова: «Приставаний к детям с его стороны (мужчины в красной куртке — Ред.) выявлено не было».
— Мы не устаем напоминать, что при появлении подозрительных лиц, пытающихся проникнуть в подъезд или слоняющихся по нему без явных причин, следует сообщать в милицию, — сказал «СБ» начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, добавив, что каждую среду с 17.00 до 20.00 участковые ведут прием на своих участках.
«Однако родители почему-то предпочитают накалять ситуацию в мессенджерах, а не разрешать ее законным и доступным путем», — отметила Ганусевич.