При пожаре в микрорайоне Висим в Перми погиб человек

Человек погиб при пожаре в микрорайоне Висим в Перми 17 февраля, сообщает МЧС по Пермскому краю.
Речь идёт о пожаре, который произошёл в частном доме по улице Красногвардейской. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 14:25. Жителей микрорайона встревожил столб чёрного дыма: они предположили, что горит большой объект.
В МЧС по Пермскому краю сообщили, что огнеборцы — на месте работали 35 человек — потушили пожар в 15:52.
«К сожалению, в результате пожара имеется погибший. Детей нет», — рассказали в ведомстве.
Сейчас на месте происшествия работает дознаватель МЧС. Он устанавливает точную площадь пожара, обстоятельства и причину возгорания.