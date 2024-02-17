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При пожаре в микрорайоне Висим в Перми погиб человек

Тело обнаружили во время тушения возгорания в доме по улице Красногвардейской.

Человек погиб при пожаре в микрорайоне Висим в Перми 17 февраля, сообщает МЧС по Пермскому краю.

Речь идёт о пожаре, который произошёл в частном доме по улице Красногвардейской. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 14:25. Жителей микрорайона встревожил столб чёрного дыма: они предположили, что горит большой объект.

В МЧС по Пермскому краю сообщили, что огнеборцы — на месте работали 35 человек — потушили пожар в 15:52.

«К сожалению, в результате пожара имеется погибший. Детей нет», — рассказали в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия работает дознаватель МЧС. Он устанавливает точную площадь пожара, обстоятельства и причину возгорания.

МЧС