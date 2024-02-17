Минчанин не соблюдал требования превентивного надзора. Суд вынес приговор

Обвиняемый семь раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за тяжкое преступление. Он не спешил становиться на путь исправления и продолжал совершать противоправные поступки, за что его неоднократно привлекали к административной ответственности. В августе 2022-го суд вынес постановление об установлении за ним на полгода превентивного надзора и обязал четыре раза в месяц приходить в милицию отмечаться. Кроме того, под подпись его предупредили, что за нарушение данного требования предусмотрена уголовная и административная ответственность. Вскоре гражданин на год отправился на принудительное лечение в ЛТП. После освобождения превентивный надзор за ним возобновили. Однако он не принял это во внимание и не приходил в РУВД на регистрацию, за что его подвергали административным взысканиям, в том числе и в виде ареста. Но даже это не образумило мужчину, и по итогу в отношении него возбудили уголовное дело.