Госинспекция: наибольшее количество ДТП с животными фиксируется в Минской области

Специалист заявил, что по-прежнему подавляющее количество фактов ДТП и погибших при этом охотничьих животных отмечается в Минской области. Здесь в 2023 году зафиксировано 956 фактов ДТП (28,3% от их общего количества) и 984 погибших животных (28,6%). Наименьшее количество отмечается в Брестской области — 380 случаев ДТП (11,3%) и 390 погибших животных (11,3%).

Количество ДТП с участием охотничьих животных в 2023 году выросло почти на 12%.