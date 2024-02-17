Госинспекция: наибольшее количество ДТП с животными фиксируется в Минской области

Специалист заявил, что по-прежнему подавляющее количество фактов ДТП и погибших при этом охотничьих животных отмечается в Минской области. Здесь в 2023 году зафиксировано 956 фактов ДТП (28,3% от их общего количества) и 984 погибших животных (28,6%). Наименьшее количество отмечается в Брестской области — 380 случаев ДТП (11,3%) и 390 погибших животных (11,3%).
Количество ДТП с участием охотничьих животных в 2023 году выросло почти на 12%.
«В Гродненской области зафиксировано 580 фактов ДТП (17,2%) и 585 погибших животных (17%), в Витебской области — 524 случая (15,5%) и 538 погибших животных (15,7%), в Могилевской области — 487 фактов (14,4%) и 494 погибших животных (14,4%), в Гомельской области — 447 случаев (13,3%) и 448 погибших животных (13%)», — добавил замначальника отдела контроля за охраной и использованием объектов животного мира Госинспекции.
По всем областям Беларуси отмечается рост случаев ДТП, а также количества погибших и травмированных в них охотничьих животных по сравнению с 2022 годом. Наибольший рост наблюдается в Минской области (плюс 104 факта, или 12,2%), а наименьший — в Витебской (плюс 9 фактов, или 1,8%).