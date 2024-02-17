Автобус с 15-ю пассажирами застрял на скользкой обочине под Воронежем

На трассе «Дон» под Воронежем застрял автобус «Хайгер», совершавший рейс из республики Адыгеи в город Липецк. На территории Новоусманского района водитель транспортного средства не справился с управлением и оказался на ледяной обочине. Скользкая поверхность не позволяла тяжелому автобусу вернуться на дорогу. Заложниками ситуации оказались 15 пассажиров, которые находились в салоне.