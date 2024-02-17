В Волгограде установили личность мужчины, ударившего девушку ногой в живот

«В Волгограде сотрудники полиции в течение нескольких часов установили личность мужчины, который без причины ударил ногой девушку в продовольственном магазине на 2-й Горной улице. Выяснилось, что так неадекватно повел себя 45-летний местный житель. Процессуальная проверка продолжается», — приводятся в сообщении слова официального представителя ведомства Ирины Волк.
Ранее в соцсетях появилось видео из волгоградского магазина, где неизвестный мужчина без причины бьет девушку ногой в живот. Позже официальный представитель МВД РФ Волк сообщила, что полицейские устанавливают личность напавшего и проводят комплекс мер по его задержанию.