В Волгограде установили личность мужчины, ударившего девушку ногой в живот

Ранее в соцсетях появилось видео из волгоградского магазина, где неизвестный мужчина без причины бьет девушку ногой в живот. Позже официальный представитель МВД РФ Волк сообщила, что полицейские устанавливают личность напавшего и проводят комплекс мер по его задержанию.