В центре Алматы полиция задержала пьяного водителя с наркотиками

«Чуть позже было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, при личном досмотре мужчины было найдено вещество растительного происхождения. Назначена экспертиза. Материал административного производства на предмет управления ТС в состоянии опьянения для принятия решения направлен в суд».