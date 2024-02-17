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В центре Алматы полиция задержала пьяного водителя с наркотиками

Пьяный водитель задержан в центре Алматы, сообщает Zakon.kz.
Источник: pexels

По информации полиции, автомашина Faw была замечена экипажем патрульной полиции на пересечении улиц Богенбай батыра и Досмухамедова. В салоне находились двое мужчин, поведение которых стражам порядка показалось подозрительным.

«Чуть позже было установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, при личном досмотре мужчины было найдено вещество растительного происхождения. Назначена экспертиза. Материал административного производства на предмет управления ТС в состоянии опьянения для принятия решения направлен в суд».

говорится в сообщении.

Отмечается, что автомашина водворена на специализированную штрафстоянку.