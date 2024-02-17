Глыба льда упала на голову подростку на набережной Фонтанки

Юная петербурженка пострадала из-за падения глыбы льда с крыши одного из домов на набережной реки Фонтанки. Инцидент произошел днем 16 февраля. Тогда 17-летняя девушка не стала вызывать себе скорую помощь и отправилась дальше по своим делам. Однако вечером того же дня она почувствовала себя хуже и все же решила обраться к медикам. Об этом пишет «Мойка78».