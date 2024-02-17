В Волковысском районе нашли мужчину, который трое суток бродил по лесу

Вечером в пятницу в местный РОВД обратилась женщина. В среду ее 67-летний отец вышел из своего дома в деревне Задворенцы. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Поисками мужчины занимался личный состав Волковысского РОВД, сотрудники МЧС. Все они прочесывали близлежащую территорию. Мужчину обнаружили 17 февраля.
Отмечается, что для проверки состояния здоровья мужчину доставят в учреждение здравоохранения. Затем он сможет вернуться домой.
Сотрудники призывают граждан в случае пропажи человека незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. Шансы найти его живым и избежать негативных последствий часто зависят от того, как скоро после исчезновения поступит сообщение и стартуют поисковые мероприятия.