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В школе Мелитополя из-за нештатного срабатывания оружия пострадали шесть человек

В спортивной школе в Мелитополе произошел взрыв из-за «нештатного срабатывания оружия», сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В результате пострадали шесть человек, включая двух детей. Региональное управление Следственного комитета РФ (СКР) проводит проверку по факту инцидента.
Источник: РИА "Новости"

«Шесть человек, включая двух детей, получили порезы от стекол. Они обратились к врачам и получили помощь на месте происшествия. Обошлось без госпитализации», — написал Владимир Рогов в Telegram-канале.

По информации СУ СКР по Запорожской области, «во время демонстрации оружия (ручного противотанкового гранатомета) в ходе турнира по самбо было произведено непроизвольное нажатие на курок», после чего сдетонировал боеприпас. Несколько человек получили «незначительные травмы», заявило следствие.

О взрыве в ДЮСШ № 3 Владимир Рогов сообщил в 13:58 мск. В это время в здании проходили «спортивно-патриотические мероприятия». После взрыва школу эвакуировали, на место прибыли экстренные и оперативные службы.

Лусине Баласян

расследование