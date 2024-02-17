В школе Мелитополя из-за нештатного срабатывания оружия пострадали шесть человек

По информации СУ СКР по Запорожской области, «во время демонстрации оружия (ручного противотанкового гранатомета) в ходе турнира по самбо было произведено непроизвольное нажатие на курок», после чего сдетонировал боеприпас. Несколько человек получили «незначительные травмы», заявило следствие.