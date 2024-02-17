«Тихоня, чей парень исчез»: что известно о матери, выкинувшей ребенка в мусорный бак в Новосибирске

… Девушка в пуховике и спортивных штанах идет к мусорке, в руках у нее пакет. Она не оборачивается, не пытается прятаться. А спустя несколько секунд возвращается домой. Ничего особенного, если не знать, что в пакете новорожденный ребенок, живой. А на свалку его отправляет родная мама.
Эти кадры, с каким хладнокровием 22-летняя девушка, пытается избавиться от только родившегося сына, теперь вещдок в уголовном деле. Матери мальчика предстоит ответить за покушение на убийство. Ведь малыш был обречен на гибель: на улице стоял 30-градусный мороз. Но произошло маленькое чудо — через час его писк (даже не плач) услышал прохожий. Подробности этой истории выясняли корреспонденты КП-Новосибирск.
«УКУТАЛ В КУРТКУ И ПРИНЕС ДОМОЙ».
Спасителем малыша стал 36-летний Иван Журавлев, он живет на улице 1905 года. Говорит — под вечер пошел выносить мусор и вдруг услышал у контейнера писк.
— Сначала подумал, что это котенок, — признался КП-Новосибирск Иван Журавлев.
Мужчина полез в мусорный бак, чтобы спасти животное. Но оказалось, что там, в пакете — новорожденный мальчик. Вместо одежды в лютый мороз — завернут в два полиэтиленовых пакета. Иван закутал младенца в свою куртку и понес домой.
— Было ясно, что малыш только-только родился. Скорее всего, роды были дома, потому что пуповина была перерезана не как в больнице, — рассказала КП-Новосибирск Юлия, жена Ивана. — На ребенке были даже еще следы крови. Ощущение, что вот только родила — и выкинула…
Иван позвонил своему другу, который работает в муниципальной аварийно-спасательной службе. Вскоре в квартире Журавлевых были все — и скорая, и полиция. Мальчика тут же отвезли в больницу, в реанимацию. Он получил переохлаждение. Но врачам достаточно быстро удалось сбить высокую температуру.
«ЗАКАЗЫВАЛА ПО ИНТЕРНЕТУ МОЛОКО».
Чтобы вычислить мать ребенка, полиции потребовалось меньше часа — помогли в этом как раз записи с камер видеонаблюдения. Когда оперативники нагрянули на съемную квартиру к 22-летеней горе-мамаше, отпираться было бесполезно. Она действительно родила дома, тайно и совсем недавно. С сыном пробыла сутки (родила мальчика 15 февраля), а потом решила… выбросить.
— У нее в доме были окровавленные простыни, тесты на беременность — штук семь, детская бутылочка, у нее похоже не было молока, и она заказала по интернету коровье, — перечисляют местные жители. Из квартиры девушку прямо при соседях увозили на допрос. Следователи будут настаивать на ее аресте.
Что еще известно о той, кто решила убить своего ребенка? Перед родами она жила одна:
— У нее был парень, примерно 25 лет. Но потом куда исчез, не появлялся. Может, поэтому и решила избавиться, что отец пропал, — строят догадки соседи.
Знакомые девушки в шоке от случившегося:
— Она со школы — спокойная, тихоня, ничем не выделялась. Знаю, что у нее был отчим, но родители не были сильно вовлечены в ее жизнь, — рассказала КП-Новосибирск знакомая девушки.
Знали ли родные молодой мамы, что она ждет ребенка, или она скрыла это ото всех? Еще один вопрос, на который пока нет ответа. За покушение на убийство ребенка женщине теперь грозит до 15 лет колонии.