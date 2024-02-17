«Тихоня, чей парень исчез»: что известно о матери, выкинувшей ребенка в мусорный бак в Новосибирске

… Девушка в пуховике и спортивных штанах идет к мусорке, в руках у нее пакет. Она не оборачивается, не пытается прятаться. А спустя несколько секунд возвращается домой. Ничего особенного, если не знать, что в пакете новорожденный ребенок, живой. А на свалку его отправляет родная мама.