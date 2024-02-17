Украшение над входом загорелось в доме в центре Воронежа: видео

Днем субботы, 17 февраля, в Воронеже над входом в здание на Пушкинской, 1 загорелись украшения. Очевидцы опубликовали видео с места происшествия в социальных сетях. В пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили, что причина возгорания устанавливается.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 17:38. С огнем боролся один пожарный расчет, добавили в региональном МЧС.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало о пожаре на улице 9 Января. ВО дворе жилого дома загорелась площадка с мусорными баками, откуда огонь перекинулся на припаркованные автомобили. Повреждены три транспортных средства. По предварительным данным, причиной пожара мог стать поджог или неосторожное обращение с огнем.