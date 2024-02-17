122 воронежца сообщили о найденных обломках БПЛА

После атаки беспилотников на Воронеж утром 17 февраля сразу 122 жителя Ленинского района сообщили на помер 112 об обнаруженных обломках дронов. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев.
Благодаря этой информации, оперативные службы собрали необходимые данные и ликвидировали последствия. Во всех случаях проведено обследование территории, взрывчатых веществ не обнаружено. Собранные материалы передали в СК.
— Уважаемые воронежцы! С учётом продолжающихся атак со стороны Украины на соседние регионы, а также активности беспилотных средств противника в ближайшее время мы распространим дополнительные рекомендации, как следует себя вести при воздушной опасности.
Напомним, утром в субботу на подлете к Воронежу средства ПВО сбили три беспилотника самолетного типа. Обломки одного из них повредили крышу частного дома в Ленинском районе.