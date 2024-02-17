На юге Молдавии нашли обломки беспилотника

Кишинев с февраля 2022 года заявлял о четырех случаях падения фрагментов ракет или дронов на территории страны. Также в сентябре прошлого года обломки снаряда ПВО С-300 обнаружили на территории Приднестровья.
«В субботу вечером вблизи села Новая Етулия Вулканештского района были обнаружены фрагменты беспилотника, похожего на тип “Герань-2”, — уточнили в пограничной полиции.
Согласно обнародованной информации, обломки нашли в поле примерно в двух километрах от линии молдавско-украинской границы и примерно в пяти километрах от села.
Ранее Погранполиция сообщила об обнаружении фрагментов беспилотника районе Вулканешты на юге республики у границы с Украиной. По предварительной версии, это может быть «один из дронов, сбитых украинской системой ПВО». Минобороны страны при этом подчеркнуло, что радар, закупленный Молдавией у Франции за 14,5 миллиона евро, не смог обнаружить БПЛА.