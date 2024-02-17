На юге Молдавии нашли обломки беспилотника

Ранее Погранполиция сообщила об обнаружении фрагментов беспилотника районе Вулканешты на юге республики у границы с Украиной. По предварительной версии, это может быть «один из дронов, сбитых украинской системой ПВО». Минобороны страны при этом подчеркнуло, что радар, закупленный Молдавией у Франции за 14,5 миллиона евро, не смог обнаружить БПЛА.