В Пулково задержали тату-мастера за оскорбление чувств верующих

«Правозащитный центр» рассказал, что Кармыш работала в тату-салоне, который открыла в Петербурге Дарья Кричкер. Движение опубликовало изображения со страницы последней в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) с татуировками, которые она делала, например, изображение девочки в аниме-стиле, сидящей на коленях у Иисуса Христа и др. Телеграм-канал призвал направлять заявление об оскорблении чувств верующих в Следственный комитет.