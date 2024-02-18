Над Воронежем сбили еще один украинский беспилотник

Над Воронежем в ночь на воскресенье, 18 февраля, дежурными средствами ПВО был обнаружен и уничтожен вражеский БПЛА самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем официальном телеграм-канале.
По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Есть ли последствия на земле, сейчас уточняется.
В Миноборны РФ прокомментировали ситуацию. Там пояснили, что беспилотник был сбит около 23.30.
Это уже вторая попытка атаки БПЛА на регион за сутки. Утром в субботу система ПВО уничтожила три беспилотника. Они уже были на подлете к Воронежу.