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Над Воронежем сбили еще один украинский беспилотник

По предварительным данным, никто не пострадал.

Над Воронежем в ночь на воскресенье, 18 февраля, дежурными средствами ПВО был обнаружен и уничтожен вражеский БПЛА самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем официальном телеграм-канале.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Есть ли последствия на земле, сейчас уточняется.

В Миноборны РФ прокомментировали ситуацию. Там пояснили, что беспилотник был сбит около 23.30.

Это уже вторая попытка атаки БПЛА на регион за сутки. Утром в субботу система ПВО уничтожила три беспилотника. Они уже были на подлете к Воронежу.