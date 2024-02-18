В госпитале от ранений умер замкомандующего 18-й армии

В севастопольском госпитале умер гвардии полковник Магомедали Магомеджанов, занимавший должность заместителя командующего 18-й армией, сообщила в телеграм-канале общественная палата Дагестана. В военной операции он был замкомандующего 18-й армией, до этого участвовал в военной операции в Сирии и борьбе с терроризмом на Кавказе.