В госпитале от ранений умер замкомандующего 18-й армии

Смерть наступила 14 февраля от полученных в ходе боев ранений, уточнили в палате.
Магомеджанов был также командиром 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного Флота.
Его похоронили с воинскими почестями 17 февраля в родном дагестанском селе Хлют, сообщил глава республики Сергей Меликов. Полковник «в сложные для Кавказа годы» командовал 77-й отдельной бригадой в 177-м отдельном полку морской пехоты Краснознаменной Каспийской флотилии, борясь с терроризмом на Северном Кавказе, рассказал он, позднее участвовал в военной операции в Сирии.
«Он погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО, эта военная операция стала для полковника четвертой и, к сожалению, последней», — добавил Меликов.
Магомеджанов — кавалер ордена «За военные заслуги» и медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени с мечами.