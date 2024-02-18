Алматинец отдал 83 миллиона тенге мошеннице

«Женщина заявила знакомым, что занимается заключением договоров от лица ТОО по доставке запчастей в крупную компанию путем инвестирования. Но самое интересное, что в этих вкладах компания не нуждалась. На данный момент в наше подразделение с заявлением об аналогичном мошенничестве обратились девять человек», — сказал начальник управления полиции Бостандыкского района Максат Канапьяев.