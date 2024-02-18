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Супружеская пара из Приморья в погоне за деньгами лишилась 7,5 миллиона рублей

Мужчина и женщина были обмануты телефонными мошенниками.
Источник: PrimaMedia.ru

Супруги из Дальнереченска стали жертвами мошенников и лишись сбережений на сумму 7,5 миллиона рублей, сообщает ИА PrimaMedia. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, ведется расследование.

Семейная пара обратилась в дежурную часть МО МВД России «Дальнереченский», сообщив о том, что стали жертвами мошеннических действий. По легенде, один из супругов был объявлен победителем вымышленного розыгрыша и убежден в необходимости обучения финансовой грамотности.

После «аргументов» мошенников о возможности финансового успеха через правильные инвестиции, потерпевший взял кредит и перевел значительные суммы на счета, указанные аферистами. Попав в хитроумную схему мошенничества, мужчина не смог вернуть свои деньги. Тогда телефонные злоумышленники убедили взять кредит еще и супругу. Женщина, последовав примеру мужа, перевела деньги на указанные счета, которые вскоре также были заблокированы.

В результате потерпевшие потеряли 7,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

«Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы», — уточнили в ведомстве.