Супружеская пара из Приморья в погоне за деньгами лишилась 7,5 миллиона рублей

После «аргументов» мошенников о возможности финансового успеха через правильные инвестиции, потерпевший взял кредит и перевел значительные суммы на счета, указанные аферистами. Попав в хитроумную схему мошенничества, мужчина не смог вернуть свои деньги. Тогда телефонные злоумышленники убедили взять кредит еще и супругу. Женщина, последовав примеру мужа, перевела деньги на указанные счета, которые вскоре также были заблокированы.