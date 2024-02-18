В Новосибирской области сотрудники ГИБДД спасли женщину, съехавшую в кювет

Там они обнаружили съехавший с трассы автомобиль Toyota Ipsum, рядом с которым была взволнованная женщина. Он расскала полицейским, что ехала со стороны Кемеровской области и не справилась с управлением, в результате чего оказалась в кювете. К счастью, сама водитель не пострадала, но была очень испугана и растеряна.