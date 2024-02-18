В Новосибирской области сотрудники ГИБДД спасли женщину, съехавшую в кювет

По данным ведомства, 28 января к дежурившему на трассе Р-255 «Сибирь» экипажу ДПС обратился водитель, который сообщил, что на 96 километре автодороги машина съехала в кювет. Передав информацию в дежурную часть, старший лейтенант Денис Букин и лейтенант Владимир Проненко немедленно выехали к месту происшествия.
Там они обнаружили съехавший с трассы автомобиль Toyota Ipsum, рядом с которым была взволнованная женщина. Он расскала полицейским, что ехала со стороны Кемеровской области и не справилась с управлением, в результате чего оказалась в кювете. К счастью, сама водитель не пострадала, но была очень испугана и растеряна.
Осмотрев автомобиль и убедившись, что он не получил повреждений и способен продолжить движение, полицейские передали его владелице, после чего вернулись к несению службы.
«Позже в ГУ МВД России по Новосибирской области поступило благодарственное письмо в адрес инспекторов, где женщина высказала слова искренней признательности полицейским», — сообщили в пресс-службе ведомства.
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