«Ушла от него с ребенком»: в Новосибирске таксист сжег «Субару» у подъезда бывшей девушки

— Подсудимый признал вину, но не согласился с заявленной суммой ущерба в 600 тысяч рублей. Ранее не судим, пояснил, что воспитывал с девушкой совместного ребенка, — сообщила КП-Новосибирск Анастасия Соловей, помощник прокурора Ленинского района.