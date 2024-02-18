«Ушла от него с ребенком»: в Новосибирске таксист сжег «Субару» у подъезда бывшей девушки

В Новосибирске 42-летний таксист сжег авто нового парня своей бывшей девушки и попал в суд.
Ночью 23 мая 2023 года на улице Ивана Севастьянова очевидцы заметили горящий «Субару Форестер» и вызвали пожарных. Причиной стал поджог, полицейские возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении имущества со значительным ущербом. Вскоре задержали подозреваемого — он оказался бывшим парнем нынешней девушки хозяина авто.
42-летний мужчина работал водителем такси, а поджог совершил из личной неприязни. Владелец сгоревшего авто использовал машину для работы — перевозил инструменты.
— Подсудимый признал вину, но не согласился с заявленной суммой ущерба в 600 тысяч рублей. Ранее не судим, пояснил, что воспитывал с девушкой совместного ребенка, — сообщила КП-Новосибирск Анастасия Соловей, помощник прокурора Ленинского района.