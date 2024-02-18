Новосибирец избил сотрудника компании по чистке ковров

В Новосибирске ищут свидетелей конфликта между водителем и сотрудником компании по чистке ковров. Инцидент произошел 8 февраля около второго подъезда дома № 101 на Сухарной.
В 16.00 сотрудник компании, которая чистит ковры, забирал ковры у жильцов дома. «Газель» стояла во втором ряду. Со слов автора поста в телеграм-канале «АСТ-54 Black», он оставил свой номер телефона, чтобы ему позвонили, если машина будет мешать.
Потасовка произошла из-за того, что водитель внедорожника не смог выехать с парковки — грузовик заблокировал выезд. На видео он подбегает к сотруднику компании, который выносит ковры на крыльцо, и уже через пару вопросов бьет того в лицо. Со второго удара мужчина падает и ударяется затылком об асфальт, после чего некоторого время не может встать.
Нападавший усадил побитого, прислонив к бетонной перегородке. После этого из авто вышла его спутница, которая поинтересовалась, надо ли вызвать скорую. После конфликт продолжился, но уже словесный: пара утверждала, что звонили мужчине, а тот просто игнорировал их, поэтому они вспылили. Кроме того, женщина заявляла, что она беременна и торопится на прием к врачу, поэтому им нужно выехать со двора.
Чем закончился инцидент — неизвестно. Автор поста утверждает, что позднее сотруднику компании стало хуже: самостоятельно уехать он не смог, поэтому припарковал машину у дома, вызвал скорую. Пострадавший лежит в больнице с травмой головы. В деле разбираются силовики и следователи.