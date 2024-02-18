Новосибирец избил сотрудника компании по чистке ковров

Нападавший усадил побитого, прислонив к бетонной перегородке. После этого из авто вышла его спутница, которая поинтересовалась, надо ли вызвать скорую. После конфликт продолжился, но уже словесный: пара утверждала, что звонили мужчине, а тот просто игнорировал их, поэтому они вспылили. Кроме того, женщина заявляла, что она беременна и торопится на прием к врачу, поэтому им нужно выехать со двора.