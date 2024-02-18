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Унес мясо и телевизор: в Новосибирске задержали вора-рецидивиста

Полицейский раскрыли квартирную кражу.
Источник: РИА "Новости"

67-летний житель Тогучинского района стал жертвой квартирного вора. Неизвестный взломал дверь и унес телевизор и три килограмма мяса. Сумма ущерба составила свыше 7 тысяч рублей.

Вскоре оперативники установили и задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний житель района. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

«В отсутствие хозяина подозреваемый вырвал пробой входной двери, проник в квартиру, откуда похитил имущество и скрылся», — сообщили подробности в ГУ МВД России по НСО.

Телевизор и мясо уже изъяли. После проведения следственных действий их вернут владельцу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении вора решается вопрос об избрании меры пресечения.