Унес мясо и телевизор: в Новосибирске задержали вора-рецидивиста

67-летний житель Тогучинского района стал жертвой квартирного вора. Неизвестный взломал дверь и унес телевизор и три килограмма мяса. Сумма ущерба составила свыше 7 тысяч рублей.
Вскоре оперативники установили и задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний житель района. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
«В отсутствие хозяина подозреваемый вырвал пробой входной двери, проник в квартиру, откуда похитил имущество и скрылся», — сообщили подробности в ГУ МВД России по НСО.
Телевизор и мясо уже изъяли. После проведения следственных действий их вернут владельцу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении вора решается вопрос об избрании меры пресечения.