Омича, подстрелившего студента из пневматики, оставили на свободе

В Первомайском райсуде Омска вынесен приговор омичу, который в мае прошлого года стрелял в толпу студентов. По признанию стрелка, его достал шум у общежития Омского техникума строительства и лесного хозяйства. В одном подъезде здания живут студенты, в другом — семейные омичи.
Когда после 23 часов сработала сигнализация, студентов эвакуировали на улицу. Молодежь расшумелась, и «сосед» решил всех успокоить. Он укладывал своих четверых детей спать, крики с улицы помешали. Мужчина сделал несколько выстрелов из пневматической винтовки. Одна из пуль попала в 17-летнего студента, которому пришлось наложить швы на лице.
До этого случая конфликтов между студентами и стрелком не было.
В итоге суд не стал отправлять многодетного отца в колонию. Ему ограничена свобода: в течение двух лет нельзя менять место жительства и выходить на улицу по ночам.