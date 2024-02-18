Омича, подстрелившего студента из пневматики, оставили на свободе

Когда после 23 часов сработала сигнализация, студентов эвакуировали на улицу. Молодежь расшумелась, и «сосед» решил всех успокоить. Он укладывал своих четверых детей спать, крики с улицы помешали. Мужчина сделал несколько выстрелов из пневматической винтовки. Одна из пуль попала в 17-летнего студента, которому пришлось наложить швы на лице.