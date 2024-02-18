За два дня в Находке поймали 46 нарушителей ПДД

В течение двух дней в Находке проводились мероприятия с целью выявления водителей, находящихся за рулём в нетрезвом состоянии, а также лиц, лишенных права управления, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.