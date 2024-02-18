За два дня в Находке поймали 46 нарушителей ПДД

В течение двух дней в Находке проводились мероприятия с целью выявления водителей, находящихся за рулём в нетрезвом состоянии, а также лиц, лишенных права управления, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
В результате рейдов сотрудниками Госавтоинспекции ОМВД России в Находке были обнаружены 46 нарушителей правил дорожного движения, среди которых семь водителей находились в состоянии опьянения. В рамках этого были составлены соответствующие административные материалы и протоколы по КоАП РФ.
Также был задержан гражданин с признаками преступления по статье УК РФ — дача взятки.
Полиция напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования несут административную ответственность, включая лишение водительского удостоверения и штраф.
Важно отметить, что за 2024 год в Находке зарегистрировано несколько серьезных дорожно-транспортных происшествий из-за водителей в нетрезвом состоянии, что привело к жертвам.