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Во Владивостоке под колесами автомобиля погиб дикий олень

Туман стал причиной гибели дикого оленя во Владивостоке.
Источник: Соцсети

Во Владивостоке под колесами автомобиля погиб олень. Вероятно, животное выскочило на оживленную трассу перед едущей машиной в густом тумане, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на телеграм-канал «Дальневосточные ведомости».

Дорожно-транспортное происшествие случилось на дороге, которая ведет от Снеговой пади до объездной трассы. Как сообщают очевидцы, сегодня этот район укрыт густым туманом, который резко ограничил видимость. Даже машины, включившие «противотуманки» и аварийные огни, растворяются в нем буквально через десяток метров.

Вероятно, животное пыталось перебежать дорогу, но не рассчитало расстояние до ближайшего автомобиля и оказалось под колесами. Олень погиб на месте.

О состоянии сбившего копытное автомобиля ничего не сообщается.

К слову, согласно законодательству, владелец автомобиля должен компенсировать государству ущерб за гибель дикого животного. За косулю нужно заплатить 40 тысяч рублей, за пятнистого оленя — 60, а за благородного, то есть, изюбря — целых 70 тысяч.