Во Владивостоке под колесами автомобиля погиб дикий олень

Во Владивостоке под колесами автомобиля погиб олень. Вероятно, животное выскочило на оживленную трассу перед едущей машиной в густом тумане, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на телеграм-канал «Дальневосточные ведомости».
Дорожно-транспортное происшествие случилось на дороге, которая ведет от Снеговой пади до объездной трассы. Как сообщают очевидцы, сегодня этот район укрыт густым туманом, который резко ограничил видимость. Даже машины, включившие «противотуманки» и аварийные огни, растворяются в нем буквально через десяток метров.
О состоянии сбившего копытное автомобиля ничего не сообщается.
К слову, согласно законодательству, владелец автомобиля должен компенсировать государству ущерб за гибель дикого животного. За косулю нужно заплатить 40 тысяч рублей, за пятнистого оленя — 60, а за благородного, то есть, изюбря — целых 70 тысяч.