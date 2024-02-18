Во Владивостоке под колесами автомобиля погиб дикий олень

Дорожно-транспортное происшествие случилось на дороге, которая ведет от Снеговой пади до объездной трассы. Как сообщают очевидцы, сегодня этот район укрыт густым туманом, который резко ограничил видимость. Даже машины, включившие «противотуманки» и аварийные огни, растворяются в нем буквально через десяток метров.