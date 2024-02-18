В Красноярске водителя будут судить за пьяную езду без прав и наркотики

33-летнего жителя Красноярска будут судить сразу по нескольким статьям уголовного кодекса, рассказали в краевом ГИБДД.
В 2023 году мужчину за рулем «Ауди» остановили в Октябрьском районе. Инспекторы сразу заметили, что на происходящее мужчина реагировал не совсем адекватно и вел себя нервно. Водитель уверил сотрудников, что у него никогда не было водительских прав.
Водителя проверили по базам — и выяснилось, что он солгал. Права у него были, но их забрали за нетрезвое вождение. Также сотрудники установили, что незадолго до этого мужчину также останавливали в нетрезвом виде, и тогда у него при себе нашли почти 10 граммов синтетического наркотика. Водитель говорил, что вещество купил для собственного употребления.
Сейчас житель Красноярска находится под подпиской о невыезде. Скоро он предстанет перед судом за повторную пьяную езду и незаконное хранение наркотиков. Авто у него изъяли и поместили на спецстоянку.