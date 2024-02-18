В Красноярске водителя будут судить за пьяную езду без прав и наркотики

Водителя проверили по базам — и выяснилось, что он солгал. Права у него были, но их забрали за нетрезвое вождение. Также сотрудники установили, что незадолго до этого мужчину также останавливали в нетрезвом виде, и тогда у него при себе нашли почти 10 граммов синтетического наркотика. Водитель говорил, что вещество купил для собственного употребления.