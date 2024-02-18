Во дворе жилого дома во Владивостоке обрушилась часть дороги вместе с фонарным столбом, сообщает ИА PrimaMedia. Пока что «виновных» найти не удалось, однако в прсс-службе администрации города сообщили, что по данному факту уже проводится проверка.
Все случилось в районе Черняховского, 3 В. Момент обрушения попал на камеру наблюдения. На кадрах видно, что внезапно часть дороги падает вниз, а вместе с ней в «бездну» уходит и фонарный столб. После этого освещение на участке погасло.
В администрации Владивостока корр. ИА PrimaMedia сообщили, что о проблеме уже знают, специалисты проводят проверку. Более детальный комментарий в ведомстве пообещали дать чуть позже.
К слову, на данный момент опасный участок дороги огорожен сигнальной лентой.