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Во дворе жилого дома во Владивостоке обрушилась часть дороги

Вместе с полотном рухнул фонарный столб.
Источник: PrimaMedia.ru

Во дворе жилого дома во Владивостоке обрушилась часть дороги вместе с фонарным столбом, сообщает ИА PrimaMedia. Пока что «виновных» найти не удалось, однако в прсс-службе администрации города сообщили, что по данному факту уже проводится проверка.

Все случилось в районе Черняховского, 3 В. Момент обрушения попал на камеру наблюдения. На кадрах видно, что внезапно часть дороги падает вниз, а вместе с ней в «бездну» уходит и фонарный столб. После этого освещение на участке погасло.

В администрации Владивостока корр. ИА PrimaMedia сообщили, что о проблеме уже знают, специалисты проводят проверку. Более детальный комментарий в ведомстве пообещали дать чуть позже.

К слову, на данный момент опасный участок дороги огорожен сигнальной лентой.