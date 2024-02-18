Взрыв в жилом доме Караганды: спасатели извлекли два газовых баллона

18 февраля в 9:00 под завалами дома были обнаружены два 5-литровых газовых баллона, один из которых находится вв взрывном состоянии.
«Это примерно подтверждает предположение о взрыве газа. Работы продолжаются».
Также они поделились кадрами с места работ, на которых видно, насколько сильными были последствия взрыва.
Ранее мы писали, что в Карагандинской области сообщили о взрыве в жилом доме, в котором проживали шесть человек. Позже спасатели сообщили, что мужчина 1966 года рождения и девушка 2008 года рождения госпитализированы. Тогда же сотрудники ДЧС обнаружили предполагаемую причину взрыва — в квартире № 1 использовался бытовой газовый баллон.