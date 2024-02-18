Взрыв в жилом доме Караганды: спасатели извлекли два газовых баллона

Ранее мы писали, что в Карагандинской области сообщили о взрыве в жилом доме, в котором проживали шесть человек. Позже спасатели сообщили, что мужчина 1966 года рождения и девушка 2008 года рождения госпитализированы. Тогда же сотрудники ДЧС обнаружили предполагаемую причину взрыва — в квартире № 1 использовался бытовой газовый баллон.