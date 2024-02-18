17-летний парень за рулем Datsun устроил ДТП с пострадавшим на дороге «Сибирь»

ДТП с пострадавшими произошло на федеральной дороге «Сибирь» в Черемховском районе Иркутской области сегодня, 18 февраля, около 4.00. 17-летний парень за рулем автомобиля Datsun ON-DO съехал с проезжей части и перевернулся на 1774-м км трассы. Полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службах ГУ МВД России по региону и прокуратуры Приангарья.