17-летний парень за рулем Datsun устроил ДТП с пострадавшим на дороге «Сибирь»

ДТП с пострадавшими произошло на федеральной дороге «Сибирь» в Черемховском районе Иркутской области сегодня, 18 февраля, около 4.00. 17-летний парень за рулем автомобиля Datsun ON-DO съехал с проезжей части и перевернулся на 1774-м км трассы. Полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службах ГУ МВД России по региону и прокуратуры Приангарья.
Предварительно установлено, что несовершеннолетний двигался с небезопасной скоростью, в результате чего не справился с управлением, съехал с проезжей части, затем врезался в ограждение и перевернулся в кювет.
Водитель седана и его 19-летний пассажир получили травмы и были доставлены в медучреждение.
Добавим, что прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств ДТП с участием несовершеннолетнего.