Семье убитого в Березовском фельдшера вручат медаль Луки Крымского

Мать медбрата Степана Шабурова получит медаль, которой ее сына наградили посмертно указом президента Владимира Путина. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили близкие фельдшера. Степан Шабуров был убит в Березовском 25 апреля, когда приехал на вызов.
Рецидивист Геннадий Казаков вонзил в грудь медика нож, Степан скончался через два часа.
— За самоотверженность проявленную, при исполнении профессионального долга, наградить медалью Луки Крымского Шабурова Степана Дмитриевича — медицинского брата государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Березовская центральная городская больница» (посмертно), — говорится в указе президента.
Убийца фельдшера Геннадий Казаков был приговорен к 17 годам заключения. У Степана Шабурова осталась гражданская жена и двое детей.