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Семье убитого в Березовском фельдшера вручат медаль Луки Крымского

Мать убитого медбрата получит медаль Луки Крымского.

Мать медбрата Степана Шабурова получит медаль, которой ее сына наградили посмертно указом президента Владимира Путина. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили близкие фельдшера. Степан Шабуров был убит в Березовском 25 апреля, когда приехал на вызов.

Рецидивист Геннадий Казаков вонзил в грудь медика нож, Степан скончался через два часа.

— За самоотверженность проявленную, при исполнении профессионального долга, наградить медалью Луки Крымского Шабурова Степана Дмитриевича — медицинского брата государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Березовская центральная городская больница» (посмертно), — говорится в указе президента.

Убийца фельдшера Геннадий Казаков был приговорен к 17 годам заключения. У Степана Шабурова осталась гражданская жена и двое детей.