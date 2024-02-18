Семье убитого в Березовском фельдшера вручат медаль Луки Крымского

Мать медбрата Степана Шабурова получит медаль, которой ее сына наградили посмертно указом президента Владимира Путина. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили близкие фельдшера. Степан Шабуров был убит в Березовском 25 апреля, когда приехал на вызов.