В Башкирии проводили в последний путь погибшего в СВО Гаяса Юламанова

Глава Хайбуллинского района Рустам Шарипов накануне, 17 февраля, сообщил о том, что местные жители проводили в последний путь погибшего в СВО Гаяса Юламанова.
По словам Шарипова, Гаяс был добрым и порядочным парнем со светлой душой. В памяти у всех он останется человеком с большой буквы, а также защитником страны.
— Он не был профессиональным военным, но когда понадобилось, стал защитником и погиб, с честью выполнив воинский долг в рамках специальной военной операции, — написал глава района.
Рустам Шарипов также выразил соболезнования близким и родным, отметив, что память о нем будет жить вечно.