Ростовчан напугали мёртвые птицы, висящие на деревьях у Цыганского озера. О страшной находке сообщили пользователи соцсетей.
Птиц обнаружили жители Западного жилого массива. Предположительно, три грача были умерщвлены человеком либо же погибли из-за какого-то внешнего воздействия. После их тушки за шею кто-то закрепил среди ветвей деревьев на высоте человеческого роста.
«Чёрная магия на Западном. На Цыганском озере какой-то маньяк убил несколько ворон и развесил их тела на деревьях, как жуткие гирлянды!», — написали в соцсети.
Рационального объяснения происходящему пользователи Интернета не нашли. Ростовчане предположили, что это могут быть проделки колдунов или людей с психическими отклонениями. Официально ситуацию пока не комментировали.
А ранее мы рассказывали историю «ученика Чикатило» — маньяка Муханкина. Он признавался, что после своих бесчинств и запоев часто мог проснуться на кладбище, где было «всегда спокойно».