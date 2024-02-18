Жителям Татарстана напомнили об ответственности за ложные сообщениях о терактах

Как сообщает УФСБ России по РТ, в последнее время в Татарстане участились случаи, когда с иностранных почтовых сервисов поступают ложные сообщения о готовящихся терактах на различных объектах. Помимо этого, стало больше телеграм-каналов, где подписчиков призывают принять участие в несанкционированных митингах и шествиях.