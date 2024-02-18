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Жителям Татарстана напомнили об ответственности за ложные сообщениях о терактах

Злоумышленники чаще всего пишут угрозы с иностранных почтовых сервисов.
Источник: Комсомольская правда

Жителям Татарстана напомнили об уголовной ответственности за ложные сообщениях о готовящихся терактах.

Как сообщает УФСБ России по РТ, в последнее время в Татарстане участились случаи, когда с иностранных почтовых сервисов поступают ложные сообщения о готовящихся терактах на различных объектах. Помимо этого, стало больше телеграм-каналов, где подписчиков призывают принять участие в несанкционированных митингах и шествиях.

В УФСБ призвали жителей Татарстана не идти на провокации, сообщать в полицию о нарушителях.

ФСБ