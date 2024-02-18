В Алуште простились с бойцом, погибшим в ходе СВО

В субботу, 17 февраля, в Алуште простились с сержантом Вооруженных сил России Виталием Гержавка, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает КИА.
Как рассказала глава администрации Алушты Галина Огнева, Гержавка родился в 1981 году в Кишиневе. В 1999 году он отправился в армию. Уроженец Молдавии служил в мотопехотной бригаде. Далее он переехал во Владикавказ и работал автослесарем. Гержавка женился, и у него родился сын Ярослав. В 2010 году семья переехала в Крым.
С марта 2014 года Гержавка участвовал в охране общественного порядка и охране границы в Армянске и на КПП «Чонгар». Далее он поступил на военную службу по контракту. В зоне СВО боец был заместителем командира взвода и командиром стрелкового отделения (снайперов). В боях военнослужащий получил ранения и 5 февраля скончался в госпитале.