«При выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Алексей Михайлович Смердов. Администрация Верхнесалдинского городского округа приносит искренние соболезнования родным и близким Алексея Михайловича», — говорится в сообщении пресс-службы.
Прощание с военным состоится 19 февраля с 11.00 до 11.30 в похоронном доме «Помощь» по адресу Карла Маркса, 1А.
В Верхней Салде похоронят военного, погибшего в зоне СВО
В Верхней Салде (Свердловская область) похоронят местного жителя Алексея Смердова, погибшего в зоне специальной военной операции (СВО), сообщила пресс-служба администрации Верхнесалдинского городского округа.
«При выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Алексей Михайлович Смердов. Администрация Верхнесалдинского городского округа приносит искренние соболезнования родным и близким Алексея Михайловича», — говорится в сообщении пресс-службы.