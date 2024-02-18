В Верхней Салде похоронят военного, погибшего в зоне СВО

«При выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Алексей Михайлович Смердов. Администрация Верхнесалдинского городского округа приносит искренние соболезнования родным и близким Алексея Михайловича», — говорится в сообщении пресс-службы.



Прощание с военным состоится 19 февраля с 11.00 до 11.30 в похоронном доме «Помощь» по адресу Карла Маркса, 1А.